В ярославском памятнике природы погибли краснокнижные деревья

В Ярославле на территории памятника природы «Верхний остров на реке Волге» погибло 133 вяза. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Заявка на вырубку погибших деревьев поступила от МБУ «Горзеленхозстрой». Вяз гладкий занесен в Красную книгу Ярославской области, поэтому было проведено обследование деревьев, в том числе с участием авторского коллектива Красной книги.

«Подавляющее большинство вязов, назначенных к рубке на Верхнем острове, к моменту обследования являются погибшими. Деревья заражены голландской болезнью вязов, вызываемой грибом офиостома»,— сообщил старший научный сотрудник естественно-исторического отдела ГАУК «Ярославского музея-заповедника», член авторского коллектива Красной книги Ярославской области Дмитрий Власов.

Погибшие деревья заселены жуками заболонниками, которые выступают переносчиками болезни вязов. Как сообщили в министерстве, больные вязы являются источниками инфекции для других деревьев, поэтому необходима их вырубка. Министерство выдало разрешение на эти работы.

Памятник природы «Верхний остров на реке Волге» находится в 650 метрах выше по течению от железнодорожного моста и представляет собой бывший остров на Волге, сейчас соединенный с берегом насыпной перемычкой.

Антон Голицын