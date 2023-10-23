В ходе общегородского субботника в Ростове убрано 360 тонн мусора

В Ростове-на-Дону 21 октября в ходе субботника, завершившего «Месячник чистоты», было убрано 360 т мусора, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Согласно данным властей, в городе было от объявлений очистили 260 опор освещения, также были убраны 400 фасадов зданий, 180 остановок. Кроме того, участники субботника отремонтировали и покрасили 19 детских площадок.

«В мероприятии приняли участие почти 4 тыс. человек, 500 организаций, было задействовано свыше 100 единицы коммунальной техники»,— отметила пресс-служба администрации Ростова.

Анастасия Назарова