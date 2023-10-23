Ладожское озеро признали пригодным для размещения малых ракетных кораблей

Минобороны изучило возможность базирования военных кораблей в Ладожском озере и пришло к выводу, что малые ракетные корабли — МРК проекта 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М» — могут быть эффективны в этой акватории, сообщили «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Окончательное решение о постоянной дислокации кораблей в озере пока не принято. Минобороны провело комплексную оценку озера: оценило гидрографическую информацию и угрозы со стороны вероятного противника. Самой важной частью исследования стал поход двух малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» из состава Балтийского флота, которые проверили маршруты и совершили маневры.

По оценкам опрошенных изданием экспертов, размещение кораблей в Ладожском озере может стать ответом на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

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