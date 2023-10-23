В трех микрорайонах Кургана отключат воду на двое суток

В связи с реконструкцией очистных сооружений Арбинского водозабора 27-28 октября будет отключена подача холодной воды в микрорайонах Путейский, Черемухово и Тополя Кургана. Также ограничения затронут жилые дома в селе Кетово и рабочем поселке Новый Мир. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Водный союз».

Отключение воды необходимо для перехода к следующему этапу реконструкции Арбинского водозабора. За время отключения будет уложен новый водопровод диаметром 100-120 см, идущий от блока очистных сооружений к резервуарам чистой воды. Также смонтируют пять задвижек аналогичного диаметра.

В АО «Водный союз» советуют потребителям запасти воду на время отключения.

«Причем, набирать воду лучше начать заранее, не дожидаясь вечера четверга, 26 октября, так как из-за большого разбора давление в сети снизится и на верхних этажах вода может закончиться раньше объявленных сроков»,— поясняют в водоснабжающей компании.

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