Замминистра ЖКХ Башкирии назначен 30-летний Арсланбек Хайдаров

Заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии по вопросам реализации программ в сфере благоустройства назначен 30-летний Арсланбек Хайдаров, сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на распоряжение правительства республики.

Ранее эту должность занимал Николай Ельников, который в мае текущего года возглавил администрацию Уфимского района.

Арсланбек Хайдаров родился в 1993 году в Мелеузе. Окончил Башкирский государственный аграрный университет, по специальности экономист. Начал карьеру с должности главного специалиста отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Кумертау. В 2018–2019 годах был исполняющим обязанности начальника, начальником отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Кумертау. С 2020 года по октябрь 2023 года занимал должность начальника отдела по благоустройству дворовых территорий министерства ЖКХ.

Майя Иванова

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