Расходы на выставку о пермских участниках СВО могут составить 98 млн рублей

Стоимость расходов на выставку-форум «Мы защищаем свой родной дом» могут составить чуть более 98 млн руб. Об этом свидетельствует документ заключения краевой контрольно-счетной палаты (КСП) на проект бюджета региона на 2024–2026 годы.

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В документе уточняется, что расходы составят в 2024 году 30,7 млн руб., в 2025-м — 32 млн руб., в 2026 году — 35,2 млн руб. КСП отмечает, что средства субсидии на 2025–2026 годы излишне запланированы и подлежат корректировке, поскольку планирование расходов произведено с учетом 10%-ного роста, тогда как сценарными условиями уровень среднегодового индекса потребительских цен предусмотрен в размере 4% на данный период.

На прошлой неделе в Перми на заводе имени Шпагина начала работу экспозиция «Мы защищаем свой родной дом». Выставка рассказывает о вкладе Пермского края в развитие обороноспособности страны, и в частности — о военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). Новая экспозиция подготовлена по поручению губернатора края Дмитрия Махонина, являясь продолжением экспозиции «Оружие Победы».