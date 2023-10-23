Минтранс края оценил строительство смотровой площадки в Перми в 226 млн рублей

Строительство смотровой площадки на ул. Окулова может обойтись региональной казне в 226 млн руб., этом говорится в заключении краевой контрольно-счетной палаты (КСП) на проект бюджета региона на 2024–2026 годы.

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Согласно расчетам, представленным краевым минтрансом, расходы на строительство смотровой площадки по ул. Окулова, ОП «Попова», запланированы в объеме 226,8 млн руб. Объект собираются построить в 2024 году. 100% расходов на строительство площадки планируется выделить из казны Пермского края. На момент подготовки данного заключения КСП расходы из краевого бюджета на реализацию строительства смотровой площадки не предусмотрены, уровень софинансирования также не установлен.

Прежде предполагалось, что соинвесторами проекта станут Пермский край, ОАО «РЖД» и девелопер гостиничного комплекса с апартаментами UDS group.

На прошлой неделе на заседании инвесткомиссии Пермской городской думы был представлен план по строительству смотровой площадки на ул. Окулова. Планируется, что смотровая площадка будет примыкать к территории сада имени Гоголя в верхней части набережной близ Коммунального моста. В рамках работ по обустройству объекта предусмотрено устройство опорных конструкций, оборудование переходов между уровнями площадки и высокой пассажирской железнодорожной платформой «Ул. Попова» для остановки транспорта наземного метро. Параллельно ОАО «РЖД» планирует вести строительство детской железной дороги.