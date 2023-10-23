Вице-премьер Удмуртии Ханнанов поехал в зону СВО для решения вопроса с отпусками

Заместитель председателя правительства Удмуртии Ильяс Ханнанов посетил зону проведения специальной военной операции для решения вопросов, в том числе по отпускам для военнослужащих. Об этом на аппаратном совещании рассказал председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

По его словам, вице-премьер отвез гуманитарную помощь. По его возвращении все обращения участников СВО будут отрабатываться в регионе с привлечением сотрудника регионального отделения фонда «Защитники Отечества».