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Вице-премьер Удмуртии Ханнанов поехал в зону СВО для решения вопроса с отпусками

Заместитель председателя правительства Удмуртии Ильяс Ханнанов посетил зону проведения специальной военной операции для решения вопросов, в том числе по отпускам для военнослужащих. Об этом на аппаратном совещании рассказал председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

По его словам, вице-премьер отвез гуманитарную помощь. По его возвращении все обращения участников СВО будут отрабатываться в регионе с привлечением сотрудника регионального отделения фонда «Защитники Отечества».

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