В нескольких регионах Сибири объявлено штормовое предупреждение

В Республике Тыва и Алтай объявлено штормовое предупреждение, ожидается ветер с порывами до 25 м/с и более, сообщили в МЧС регионов.

В Республике Алтай 23 октября и ночью 24 октября ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами сильные гололедные явления, по высокогорью снег и гололед, в горах возможен сильный ветер до 35 м/с.

«В связи со штормовым предупреждением жителям республики рекомендуется: ограничить пребывание на улице, а также строго соблюдать меры пожарной безопасности», – рассказали в МЧС Республики Тыва.

Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, 23 октября местами гололедные явления, отложение мокрого снега и усиление ветра до 23 м/с ожидаются в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. В Алтайском крае возможны порывы ветра до 28 м/c.

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Александр Киселев