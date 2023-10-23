В квартирном пожаре на проспекте Энтузиастов погибли два человека

В ночь на 23 октября в трехкомнатной квартире на проспекте Энтузиастов произошел пожар, в результате которого погибли два человека, сообщили в Telegram-канале «Оперативный МЧС Петербурга».

Сообщение о возгорании поступило в 23:32. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире по адресу: проспект Энтузиастов, д.47, к.4. Прибывшие на место сотрудник МЧС обнаружили, что в одной из комнат, площадью 10 метров, горит обстановка на площади 5 кв. м. 23 октября в 0:04 пожар был потушен.

К тушению привлекались: три пожарных автомобиля и 15 спасателей.

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