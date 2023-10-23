ФК «Ростов» обыграл «Ахмат» в матче 22 октября

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу в матче 12-го тура МИР РПЛ с грозненским «Ахматом». Встреча 22 октября на домашнем поле «Ростова» завершилась счетом 3:0, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Следующая фотография 1 / 12 Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Первый гол в ходе игры на 34-й минуте забил Егор Голенков. Из-за удара игрока «Ахмата» по лицу футболисту «Ростова», было назначено пенальти, реализованное Максим Осипенко на 41-й минуте. Третий мяч в ворота гостей отправил Мохаммад Мохеби.

Следующую игру против «Локомотива» футбольный клуб «Ростов» проведет на поле «Ростов Арены» 28 октября.

Анастасия Назарова