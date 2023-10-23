«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» победил петербургский «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ. Матч в Краснодаре закончился со счетом 69:67 (15:20, 14:10, 24:17, 16:20).

Самым результативным игроком матча у краснодарской команды стал Захар Ведищев (17 очков), у питерцев — Трент Фрейзер (19).

Тренер кубанской команды Александр Секулич после матча отметил, что побеждать «Локо» помогают болельщики. Защитник команды Захар Ведищев считает, что «матч с "Зенитом" должен стать стартом новой истории».

В этом сезоне краснодарцы проиграли четыре из пяти проведенных игр. После проведенного шестого матча команда занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

Татьяна Ручкина

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