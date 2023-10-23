Выбран концессионер строительства комплекса для ТКО в Туве за 2,1 млрд рублей

Правительство Республики Тыва приняло решение заключить концессионное соглашение с ООО «Вторэкопром». Компания должна создать мусоросортировочный комплекс и полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) с производственной мощностью не менее 70 тыс. т ТКО в год, указывается в распоряжении регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно документу, соглашение будет действовать до конца 2047 года. Объем инвестиций компании должен составить не менее 2,14 млрд руб. Строительная стоимость объекта концессионного соглашения оценена в 2,156 млрд руб., спецтехники, которую предстоит закупить, — в 145,8 млн руб. в ценах 2022 года.

В качестве денежных обязательств концедента в распоряжении правительства указаны капитальный грант, возмещение в связи с истечением срока действия соглашения и дополнительные расходы. Размер капитального гранта составит 1,941 млрд руб. Он должен быть выплачен не позднее 30 июня 2025 года.

«Срок создания объекта концессионного соглашения составляет 36 месяцев с момента предоставления земельного участка»,— говорится в распоряжении. Предполагается, что концессионер будет получать выручку в течение 22 лет, начиная с 2026 года. Ее сумма составит 9,942 млрд руб.

ООО «Вторэкопром» было зарегистрировано в Кызыле в 2022 году для строительства жилья и нежилых зданий. В качестве единственного участника «СПАРК-Интерфакс» указывает ГУП «Транспортный сервис и проект», занимающееся сбором неопасных отходов. С 1 января 2022 года ГУП является региональным оператором по обращению с ТКО в Туве.

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Валерий Лавский