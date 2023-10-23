Челябинская область вошла в топ-20 по научно-технологическому развитию

В рейтинге российских регионов по развитию науки и технологий в 2022 году, составленном «РИА Новости», Челябинская области заняла 20-е место. Годом ранее, когда проводилось аналогичное исследование, она была на одну позицию выше. Рейтинговый балл области – 48,1.

Первая пятерка с 2021 года не изменилась: в ней по-прежнему Москва (79,66 баллов), Санкт-Петербург (72,58), Татарстан (68,03), Нижегородская (64,27) и Московская (60,83) области. В аутсайдерах — Ненецкий автономный округ (11,67), Хакасия (11,3) и Ингушетия (8,13).

Рейтинг основан на данных Росстата и Роспатента. Он учитывает человеческие ресурсы, материально-техническую базу в сфере науки и технологий, масштаб и эффективность научно-технологической деятельности, сообщают авторы исследования.