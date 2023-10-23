В Челябинской области три человека погибли в загоревшейся «Волге»

В Красноармейском районе Челябинской области сгорел автомобиль «Волга» после столкновения с грузовой «Газелью». Погибли три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 22 октября на 44 км автодороги Челябинск – Новосибирск. Столкнулись два встречных автомобиля. От удара «Волга» загорелась. В результате погибли 34-летний водитель, 38-летняя пассажирка и неустановленный пассажир легкового автомобиля.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

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