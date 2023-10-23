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Глава СКР поручил завести дело по факту наезда самокатчика на пожилую челябинку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту травмирования 85-летней жительницы Челябинска в результате наезда на нее подростка на электросамокате. Руководитель регионального управления ведомства Петр Решетников должен представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, сообщая в telegram-канале Информационного центра СК РФ.

Инцидент произошел в сентябре этого года в Челябинске. Подросток, передвигавшийся на электросамокате, совершил наезд на пожилую горожанку. В результате столкновения пенсионерка получила серьезную травму головы и частично потеряла зрение. По этому факту в СУ СК России по Челябинской области проводилась процессуальная проверка.

Недавно в приемную Александра Бастрыкина «ВКонтакте» поступило обращение родственников о несогласии с результатами проверки. Исполнение поручения о возбуждении уголовного дела по этому факту контролирует центральный аппарат ведомства.

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