Петербургские поликлиники переведут на единую информационную систему

Правительство Санкт-Петербурга запланировало перевести все городские больницы и поликлиники на новую информационную систему. Ей должна стать разработка департамента информационных технологий Москвы ЕМИАС — Единая медицинская информационно-аналитическая система, сообщила «Фонтанка».

В комитете по информатизации и связи изданию сообщили, что переход планируется завершить до конца 2024 года. В настоящее время комитет по здравоохранению и комитет по информатизации готовят городскую инфраструктуру к переходу.

Затраты на переход в комитете назвать пока не смогли. В пресс-службе уточнили, что это станет известно после подготовительного этапа, который заключается в обследовании городской инфраструктуры и урегулировании организационных и нормативно-правовых вопросов.

В пилотном проекте по внедрению новой системы примут участие следующие стационары: Мариинская больница, Александровская больница, Детская больница №5, НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе, Госпиталь ветеранов войн, Больница №26 и др.

Сейчас в городских больницах работает несколько информационных систем. При этом, по оценкам экспертов, 85% рынка занимает пять компаний — «Ариадна», «Авиценна», «Самсон», qMS, «Виста.Мед».

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