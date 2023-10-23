В Севастополе флот проводит учения с применением реактивных бомбометов

В Севастополе 23 октября ориентировочно до 8:15 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Он подчеркнул, что в городе все спокойно.

Учения Черноморского флота в Севастополе проходят регулярно. Во время них жители разных районов города слышат громкие звуки.

Татьяна Ручкина

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