В Севастополе флот проводит учения с применением реактивных бомбометов
В Севастополе 23 октября ориентировочно до 8:15 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram.
Фото: loon.site
Он подчеркнул, что в городе все спокойно.
Учения Черноморского флота в Севастополе проходят регулярно. Во время них жители разных районов города слышат громкие звуки.
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