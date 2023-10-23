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Суд оштрафовал депозитария, не раскрывшего данные о владельцах акций Соликамского завода

Арбитражный суд Пермского края определил оштрафовать ООО «Брокерская компания “Платформа”» на 10 тыс. руб. в рамках дела о взыскании в собственность государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ).

Напомним, в конце 2022 года прокурор Пермского края в интересах Росимущества обратился с иском с истребованием в пользу РФ обыкновенных именных акций СМЗ номинальной стоимостью 0,25 руб. Ответчиками по иску проходят свыше 2,1 тыс. человек, суд арестовал принадлежащие им акции соликамского завода.

По данным карточки дела, в мае суд запросил у номинальных держателей акций СМЗ, включая ООО «Брокерская компания “Платформа”», сведения о владельцах спорных акций. Однако депозитарий на запрос прокуратуры не ответил. В июле суд повторно запросил данные, но брокерская компания вновь проигнорировала запрос.

В «Платформе» при этом сослались на высокую нагрузку персонала и операционный сбой. В итоге общество было оштрафовано на 10 тыс. руб.

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