В Ульяновской области не оплатили реконструкцию водопровода за 1,9 млн рублей

Чиновников уличили в неуплате работ по реконструкции водопровода в селе Николаевка Ульяновской области. Речь идет о сумме более 1,9 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее надзорное ведомство провело проверку и установило, что администрация Николаевского района заключила с субъектом предпринимательства соответствующий контракт на работы в селе Николаевка. Подрядчик исполнил свои обязательства. Но так и не получил платы за это.

В связи с этим прокурор внес главе районной администрации представление об устранении нарушений. После этого чиновники полностью погасили задолженность.

Георгий Портнов