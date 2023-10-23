В Ульяновской области не оплатили реконструкцию водопровода за 1,9 млн рублей
Чиновников уличили в неуплате работ по реконструкции водопровода в селе Николаевка Ульяновской области. Речь идет о сумме более 1,9 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее надзорное ведомство провело проверку и установило, что администрация Николаевского района заключила с субъектом предпринимательства соответствующий контракт на работы в селе Николаевка. Подрядчик исполнил свои обязательства. Но так и не получил платы за это.
В связи с этим прокурор внес главе районной администрации представление об устранении нарушений. После этого чиновники полностью погасили задолженность.