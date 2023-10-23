Предостережение объявлено жителю Хакасии, собиравшемуся воевать на стороне ВСУ

40-летнему жителю Абакана, собиравшемуся участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, объявили предостережение о недопустимости совершения государственной измены. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Республике Хакасия.

Как установили органы госбезопасности, в январе 2023 года мужчина неоднократно вступал в контакты

с украинскими государственными и националистическими организациями с целью участия в боевых действиях в составе ВСУ. Согласно планам, о которых стало известно правоохранителям, мужчина намеревалось вступить в рядя Вооруженных сил России или частные военные компании, после чего, оказавшись в зоне проведения специальной военной операции, перейти на сторону противника.

«Противоправная деятельность гражданина пресечена сотрудниками ФСБ, ему объявлено официальное

предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена). В случае дальнейшей реализации своих намерений, мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 275 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы», — говорится в сообщении ведомства.

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Илья Николаев