Московская компания реконструирует в Иркутске трубопровод за 2,7 млрд рублей

Иркутское МУП «Водоканал» заключил договор с подрядчиком для выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и реконструкции напорного трубопровода от КНС-21 до ул. Космический проезд. Им стала московская компания «Энергострой» – единственная, кто поддал заявку на участие в торгах. Стоимость контракта составила 2,7 млрд руб. Выполнить работы по контракту подрядчик должен до 10 декабря 2024 года.

Ранее СМИ сообщали, что реконструкция напорного трубопровода будет реализована с привлечением средств федерального бюджета. Сообщалось, что финансирование на период 2023-2024 составит 1,7 млрд руб.

Ранее сообщалось, что «Энергострой» реализует в регионе также проект реконструкции четвертого этапа канализационных очистных сооружений правого берега Ангары.

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Оксана Павлова