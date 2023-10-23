Администрация Омска ищет перевозчика на два автобусных маршрута за 1,8 млрд рублей

Департамент администрации Омска объявил торги по поиску перевозчика на автобусные городские маршруты. Стоимость контракта составит 1,8 млрд руб. Заявки на аукцион принимаются до 31 октября, итоги будут подведены 3 ноября.

Подрядчику необходимо запустить автобусы на маршрут №29 от микрорайона «Первокирпичный» ул. 21-я Амурская до Омский нефтеперерабатывающий завод пос. Ермак» и на маршрут №45 от микрорайона «Ясная Поляна» до микрорайона «Амурский-2».

По первому направлению максимальное количество выходов автобусов большого класса на маршрут должно составить 22 шт. в рабочие дни, в выходные и праздничные - 15. На втором маршруте подрядчик должен запустить аналогично 22 автобуса в будние дни и 16 в выходные и праздничные. Количество резервного транспорта на оба направления должно составить не менее двух.

Срок выполнения работ – с 1 декабря 2023 года по 12 декабря 2027 года.

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Александр Киселев