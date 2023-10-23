Кубань заняла 48 место в РФ по научно-технологическому развитию

Краснодарский край по научно-технологическому развитию занял 48-е место среди всех российских регионов. Список составлен «РИА Новости».

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В 2021 году Кубань по показателю занимала 43-е место. В 2022 рейтинговый балл региона составил 31,37.

Крым и Севастополь заняли 61-е и 62-е места соответственно, в 2021 году они были на 64-м и 57 местах. Адыгея оказалась на 73-м месте. Регион за год опустился на одну строчку, 18,22 баллов.

Тройка регионов-лидеров по научно-технологическому развитию не изменилась. Первое место занимает Москва (79,66 баллов), второе — Санкт-Петербург (72,58), третье — Татарстан (68,03).

Аутсайдером оказалась Ингушетия — 8,13 баллов. Последние места также заняли Хакасия (11,30) и Ненецкий автономный округ (11,67).

Татьяна Ручкина

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