Свердловская область вошла в топ-10 регионов по научно-технологическому развитию

Свердловская область заняла 10 место среди регионов России по научно-технологическому развитию. Рейтинговый балл Среднего Урала в рейтинге по итогам 2022 года, подготовленном «РИА Новости», составил 53,35.

При составлении рейтинга использовались Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах. В том числе учитывались наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Среди других регионов Уральского федерального округа (УрФО) выше Свердловской области в рейтинге удалось подняться только Тюменской области, которая заняла седьмое место. Челябинская область заняла 20-е место, Ханты-Мансийский автономный округ — 41-е, Ямало-Ненецкий автономный округ — 49-е, а Курганская область — 58-е.

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