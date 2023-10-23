В Свердловской области ожидаются заморозки до -7 градусов и снег

С 23 по 25 октября в Свердловской области ожидаются похолодание до -7 градусов и снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем в понедельник температура воздуха в регионе составит -1°…+4°. Местами небольшие осадки — снег, мокрый снег, днем с дождем. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Во вторник, 24 октября, температура ночью опустится до -1°…-6°. Днем ожидается -1°…+4°. На юге региона будут осадки, местами сильные — снег, мокрый снег, днем с дождем. Ветер западной четверти 5-10 м/с.

В среду, 25 октября, температура воздуха ночью составит -2°…-7°, днем ожидается +1°…-4°. Местами умеренный снег. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с.

В Екатеринбурге днем 23 октября ожидается 0°…+2°. Ночью во вторник прогнозируется -1°…-3°, днем — +1°…+3°. В среду ночью температура составит -2°…-4°, днем +1°…-1°.

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