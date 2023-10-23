В Приморье осуждены убийцы шести человек

Артемовский городской суд признал двух местных жителей — 47-летнего мужчину и 40-летнюю женщину — виновными в убийстве шести человек (п. п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК). Житель Артема приговорен к 21 годам колонии строгого режима, его сожительница — к 19 годам колонии общего режима, сообщила прокуратура Приморья.

Преступление было совершено еще в июле 2005 года. Тогда в ходе совместного распития спиртных напитков, по версии следствия, женщина приревновала другую участницу застолья и ударила ее железным прутом, а затем нанесла ей не менее двух ножевых ранений. Сожитель напавшей женщины решил устранить свидетелей преступления и при помощи ножа и топора убил пятерых находившихся в частном доме людей, в том числе двух детей — 10 и 12 лет (они в момент убийства спали). Расправившись со свидетелями, преступники обнаружили, что первая жертва жива, вынесли ее за дворовые постройки и убили.

Массовое убийство удалось раскрыть в 2021 году. «С учетом позиции прокурора, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для освобождения фигурантов от наказания, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности»,— говорится в сообщении надзорного ведомства. По данным «Ъ», подсудимые вину не признали.

Алексей Чернышев, Владивосток