Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Приморье осуждены убийцы шести человек

Артемовский городской суд признал двух местных жителей — 47-летнего мужчину и 40-летнюю женщину — виновными в убийстве шести человек (п. п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК). Житель Артема приговорен к 21 годам колонии строгого режима, его сожительница — к 19 годам колонии общего режима, сообщила прокуратура Приморья.

Преступление было совершено еще в июле 2005 года. Тогда в ходе совместного распития спиртных напитков, по версии следствия, женщина приревновала другую участницу застолья и ударила ее железным прутом, а затем нанесла ей не менее двух ножевых ранений. Сожитель напавшей женщины решил устранить свидетелей преступления и при помощи ножа и топора убил пятерых находившихся в частном доме людей, в том числе двух детей — 10 и 12 лет (они в момент убийства спали). Расправившись со свидетелями, преступники обнаружили, что первая жертва жива, вынесли ее за дворовые постройки и убили.

Массовое убийство удалось раскрыть в 2021 году. «С учетом позиции прокурора, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для освобождения фигурантов от наказания, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности»,— говорится в сообщении надзорного ведомства. По данным «Ъ», подсудимые вину не признали.

Алексей Чернышев, Владивосток

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...