Гурманские будни

Столичный Pafos

Новый ресторан Alba Group открылся на углу Сытинского переулка и Большой Бронной, хотя адрес числится по Тверскому бульвару. Красивое двухэтажное здание в стиле московского модерна — флигель усадьбы Салтыкова XVIII века, и то немногое, что от нее осталось. Два года в здании шел ремонт и теперь в нем — греческий ресторан Pafos.

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Название не без двойного смысла, как и некоторые другие рестораны той же группы, например, «Хорошая девочка». С одной стороны, Пафос — это город на Кипре, родина богини любви Афродиты, с другой присутствует определенная ирония на тему манеры общения и людей в Москве. Здесь обещают настоящее греческое веселье с битьем тарелок, но в конце октября, когда откроется второй этаж, который будет более клубным, с отдельным меню и большой рыбной витриной. Пока гости могут насладиться первым этажом, интерьер которого напоминает греческие улочки. Он решен в светлых тонах, что делает его очень теплым и уютным, что актуально в период серых осенних московских будней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Крудо морской гребешок с тапенадом Тартар из тунца, хумус из артишоков Фава с бычьими хвостами Крудо из желтохвоста с черной икрой Салат с креветками и чечевицей Печеный халуми с трюфелем и муссом из йогурта Криспи цукини с дзадзыки Карпаччо из креветки Ботан Мафальдини с морепродуктами Осьминог на хоспере с кремом фава Тартар из тунца с черной икрой и рисовыми чипсами Филия (конфеты оливки) Пафосская царица (тирамису фисташка) Эрос (апельсиновый торт) Следующая фотография 1 / 14 Крудо морской гребешок с тапенадом Тартар из тунца, хумус из артишоков Фава с бычьими хвостами Крудо из желтохвоста с черной икрой Салат с креветками и чечевицей Печеный халуми с трюфелем и муссом из йогурта Криспи цукини с дзадзыки Карпаччо из креветки Ботан Мафальдини с морепродуктами Осьминог на хоспере с кремом фава Тартар из тунца с черной икрой и рисовыми чипсами Филия (конфеты оливки) Пафосская царица (тирамису фисташка) Эрос (апельсиновый торт)

Бренд-шеф — Леонид Иванов, шеф-повар — Инвер Тлехуч, ранее работавший в ресторане отеля «Метрополь» и Wine&Crab. Официанты, по большей части мужчины, тоже в светлых одеждах, знают меню назубок, так что вы точно не запутаетесь в греческих названиях блюд. Комплиментом подадут свежие овощи с хумусом. Что сразу бросается в глаза (и для московских меню пока в диковинку) — раздел блюд с сардинами. Просто сардины в масле, салат с сардинами, напоминающий «Цезарь» с густым соусом на основе тарамы из копченой тресковой икры, айоли и горгонзолы. Есть сардины, запеченные в печи с томатами пелати, каперсами, выложены стройным рядом в количестве 6 штук. Блюдо в меру и пикантное, и соленое. Большой раздел хлеба, который подают с пахучим испанским оливковым маслом или с дзадзики. Абсолютный хит — пышная лепешка на греческом йогурте.

В горячих закусках спанакопита — греческий пирог из тонкого теста фило, запекается и подается в небольшой сковородке, как и греческая мусака, которая идет с перцем рамиро вместо баклажанов под толстым слоем чуть островатого сыра гауда, отдельно к блюду — греческий йогурт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Коктейль Aphrodite Коктейль Eros Коктейль Nike Коктейль Athena Коктейль Triton Коктейль Medusa Коктейль Prometheus Коктейль Apollon Следующая фотография 1 / 8 Коктейль Aphrodite Коктейль Eros Коктейль Nike Коктейль Athena Коктейль Triton Коктейль Medusa Коктейль Prometheus Коктейль Apollon

Из горячих блюд стоит отметить долматакию — это греческая долма, здесь блюдо в эффектной подаче: и за счет посуды, и за счет начинки из краба, креветок, дорадо и кальмаров в рыбном бульоне под россыпью из ракушек вонголе. Из более простых блюд — осьминог с пюре из нута. Любителем мяса будет импонировать кефтедес из ягненка в томатном соусе с копченой брынзой. Все блюда из печи, за счет чего очень сочные. Хорошим финальным аккордом в посещении этого «пафосного» места станет кофе на песке с мини-конфетами в виде оливок из белого шоколада и дижестивы-коктейли, свежие и пряные, с вкраплением национальных греческих напитков. И, конечно, ждем открытия второго этажа!

Тверской бульвар, дом 27, строние 1 Ежедневно, с 12:00 до 00:00

Оставить свой след

Гастрономический ужин «Отпечаток», который успешно прошел в марте этого года и сорвал овации гурманов, состоится вновь 25 октября. Место то же — ресторан Modus, а вот действующие лица новые.

В этом проекте собираются сильные и харизматичные шеф-повара со всей России, в этот раз география — от Балтики до Урала. К тому же ужин — это прекрасная возможность попробовать кухню сразу нескольких регионов, не выезжая из Москвы.

25 октября на кухне соберутся Александр Богданов (отель «Гельвеция», Cafe Claret и Marius, Санкт-Петербург), Дмитрий Дмитриенко (YALE, Нижний Новгород), Роман Калинин («Момо», Екатеринбург) и Павел Борисенко (Seasons, Калининград). Режиссирует ужин Андрей Жданов (Modus, Москва).

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Каждый из шефов представит свое знаковое авторское блюдо. В сете гостей будут ждать закуски и горячие блюда на основе локальных продуктов: мурманского краба, куршского судака, владимирской утки. Обилие круп (ризотто из перловки, несколько видов гречки к утке), чтобы показать и богатство наших национальных продуктов, и мастерство шеф-поваров, которые изобретают новую авторскую русскую кухню и хотят оставить свой «Отпечаток» в истории гастрономии.

К блюдам будет предложено винное сопровождение от компании Simple, сомелье подберут правильное сопровождение, чтобы лучше подчеркнуть вкусы, а также коктейли от шеф-бармена.

Стоимость ужина — 10 тыс. руб. Сбор гостей — в 19:00, начало ужина — 20:00. 1-й Тружеников переулок, владение 6

Ольга Карпова