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Коммерсантъ FM
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Гурманские будни

Все самые вкусные новинки — в еженедельном гастрономическом обзоре «Коммерсантъ Стиль»

Столичный Pafos

Новый ресторан Alba Group открылся на углу Сытинского переулка и Большой Бронной, хотя адрес числится по Тверскому бульвару. Красивое двухэтажное здание в стиле московского модерна — флигель усадьбы Салтыкова XVIII века, и то немногое, что от нее осталось. Два года в здании шел ремонт и теперь в нем — греческий ресторан Pafos.

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Название не без двойного смысла, как и некоторые другие рестораны той же группы, например, «Хорошая девочка». С одной стороны, Пафос — это город на Кипре, родина богини любви Афродиты, с другой присутствует определенная ирония на тему манеры общения и людей в Москве. Здесь обещают настоящее греческое веселье с битьем тарелок, но в конце октября, когда откроется второй этаж, который будет более клубным, с отдельным меню и большой рыбной витриной. Пока гости могут насладиться первым этажом, интерьер которого напоминает греческие улочки. Он решен в светлых тонах, что делает его очень теплым и уютным, что актуально в период серых осенних московских будней.

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Крудо морской гребешок с тапенадом

Крудо морской гребешок с тапенадом

Тартар из тунца, хумус из артишоков

Тартар из тунца, хумус из артишоков

Фава с бычьими хвостами

Фава с бычьими хвостами

Крудо из желтохвоста с черной икрой

Крудо из желтохвоста с черной икрой

Салат с креветками и чечевицей

Салат с креветками и чечевицей

Печеный халуми с трюфелем и муссом из йогурта

Печеный халуми с трюфелем и муссом из йогурта

Криспи цукини с дзадзыки

Криспи цукини с дзадзыки

Карпаччо из креветки Ботан

Карпаччо из креветки Ботан

Мафальдини с морепродуктами

Мафальдини с морепродуктами

Осьминог на хоспере с кремом фава

Осьминог на хоспере с кремом фава

Тартар из тунца с черной икрой и рисовыми чипсами

Тартар из тунца с черной икрой и рисовыми чипсами

Филия (конфеты оливки)

Филия (конфеты оливки)

Пафосская царица (тирамису фисташка)

Пафосская царица (тирамису фисташка)

Эрос (апельсиновый торт)

Эрос (апельсиновый торт)

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Крудо морской гребешок с тапенадом

Тартар из тунца, хумус из артишоков

Фава с бычьими хвостами

Крудо из желтохвоста с черной икрой

Салат с креветками и чечевицей

Печеный халуми с трюфелем и муссом из йогурта

Криспи цукини с дзадзыки

Карпаччо из креветки Ботан

Мафальдини с морепродуктами

Осьминог на хоспере с кремом фава

Тартар из тунца с черной икрой и рисовыми чипсами

Филия (конфеты оливки)

Пафосская царица (тирамису фисташка)

Эрос (апельсиновый торт)

Бренд-шеф — Леонид Иванов, шеф-повар — Инвер Тлехуч, ранее работавший в ресторане отеля «Метрополь» и Wine&Crab. Официанты, по большей части мужчины, тоже в светлых одеждах, знают меню назубок, так что вы точно не запутаетесь в греческих названиях блюд. Комплиментом подадут свежие овощи с хумусом. Что сразу бросается в глаза (и для московских меню пока в диковинку) — раздел блюд с сардинами. Просто сардины в масле, салат с сардинами, напоминающий «Цезарь» с густым соусом на основе тарамы из копченой тресковой икры, айоли и горгонзолы. Есть сардины, запеченные в печи с томатами пелати, каперсами, выложены стройным рядом в количестве 6 штук. Блюдо в меру и пикантное, и соленое. Большой раздел хлеба, который подают с пахучим испанским оливковым маслом или с дзадзики. Абсолютный хит — пышная лепешка на греческом йогурте.

В горячих закусках спанакопита — греческий пирог из тонкого теста фило, запекается и подается в небольшой сковородке, как и греческая мусака, которая идет с перцем рамиро вместо баклажанов под толстым слоем чуть островатого сыра гауда, отдельно к блюду — греческий йогурт.

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Коктейль Aphrodite

Коктейль Aphrodite

Коктейль Eros

Коктейль Eros

Коктейль Nike

Коктейль Nike

Коктейль Athena

Коктейль Athena

Коктейль Triton

Коктейль Triton

Коктейль Medusa

Коктейль Medusa

Коктейль Prometheus

Коктейль Prometheus

Коктейль Apollon

Коктейль Apollon

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Коктейль Aphrodite

Коктейль Eros

Коктейль Nike

Коктейль Athena

Коктейль Triton

Коктейль Medusa

Коктейль Prometheus

Коктейль Apollon

Из горячих блюд стоит отметить долматакию — это греческая долма, здесь блюдо в эффектной подаче: и за счет посуды, и за счет начинки из краба, креветок, дорадо и кальмаров в рыбном бульоне под россыпью из ракушек вонголе. Из более простых блюд — осьминог с пюре из нута. Любителем мяса будет импонировать кефтедес из ягненка в томатном соусе с копченой брынзой. Все блюда из печи, за счет чего очень сочные. Хорошим финальным аккордом в посещении этого «пафосного» места станет кофе на песке с мини-конфетами в виде оливок из белого шоколада и дижестивы-коктейли, свежие и пряные, с вкраплением национальных греческих напитков. И, конечно, ждем открытия второго этажа!

Тверской бульвар, дом 27, строние 1

Ежедневно, с 12:00 до 00:00

Оставить свой след

Гастрономический ужин «Отпечаток», который успешно прошел в марте этого года и сорвал овации гурманов, состоится вновь 25 октября. Место то же — ресторан Modus, а вот действующие лица новые.

В этом проекте собираются сильные и харизматичные шеф-повара со всей России, в этот раз география — от Балтики до Урала. К тому же ужин — это прекрасная возможность попробовать кухню сразу нескольких регионов, не выезжая из Москвы.

25 октября на кухне соберутся Александр Богданов (отель «Гельвеция», Cafe Claret и Marius, Санкт-Петербург), Дмитрий Дмитриенко (YALE, Нижний Новгород), Роман Калинин («Момо», Екатеринбург) и Павел Борисенко (Seasons, Калининград). Режиссирует ужин Андрей Жданов (Modus, Москва).

Каждый из шефов представит свое знаковое авторское блюдо. В сете гостей будут ждать закуски и горячие блюда на основе локальных продуктов: мурманского краба, куршского судака, владимирской утки. Обилие круп (ризотто из перловки, несколько видов гречки к утке), чтобы показать и богатство наших национальных продуктов, и мастерство шеф-поваров, которые изобретают новую авторскую русскую кухню и хотят оставить свой «Отпечаток» в истории гастрономии.

К блюдам будет предложено винное сопровождение от компании Simple, сомелье подберут правильное сопровождение, чтобы лучше подчеркнуть вкусы, а также коктейли от шеф-бармена.

Стоимость ужина — 10 тыс. руб.

Сбор гостей — в 19:00, начало ужина — 20:00.

1-й Тружеников переулок, владение 6

Ольга Карпова

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