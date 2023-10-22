«Крылья Советов» на выезде проиграли «Зениту» в матче РПЛ

В воскресенье, 22 октября, в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» на выезде встречались с «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей дважды отличился Вендел, один гол в активе Андрея Мостового. У гостей единственный мяч забил Роман Ежов.

Победа позволила «Зениту» подняться второе место в турнирной таблице РПЛ, у петербургской команды 23 очка. «Крылья Советов» с 21 баллом находятся на третьей позиции.

Андрей Сазонов