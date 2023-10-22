Профилем не вышли

Практически каждому пятому россиянину отказали в приеме на работу из-за содержания личных страниц в соцсетях. К таким выводам пришли эксперты проекта «HR Lab.— Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья», исследовав влияние активности кандидатов в соцсетях на процесс трудоустройства. Многие работодатели просят соискателей представить адреса профилей еще до этапа собеседования. Онлайн-портрет сегодня является одним из инструментов для оценивания качеств потенциального работника, значение которого будет расти, подтверждают опрошенные “Ъ” эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проект «HR Lab.— Лаборатория HR Инноваций» и платформа «Академия здоровья» опросили 1663 респондентов по заданию компании «АльфаСтрахование». В интернет-опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 до 55 лет из крупных городов (большинство из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Краснодара, Казани, Уфы, Новосибирска и Омска). Исследователи выясняли, какое влияние оказывают соцсети на процесс трудоустройства.

Как оказалось, у 67% респондентов адреса личных страниц при приеме на работу представители работодателя запрашивали еще до этапа собеседования.

19% опрошенных отказали в трудоустройстве из-за содержания их профилей, а 31% столкнулись из-за этого с необходимостью ответить на дополнительные вопросы кадровика и потенциального руководителя.

Повышенное внимание работодатели уделяют данным соискателей в последние два года, отмечают авторы. В выборке представлены 11% руководителей, которые сами нанимали персонал. Из них 28% заявили, что ограничиваются просмотром основной информации и фото, 24% — изучают авторские публикации. 9% рассказали, что по никам пользователей находили сообщения на форумах и в пабликах, которые влияли на окончательное впечатление о соискателе.

«Для небольших компаний единая экосистема в коллективе имеет определяющее значение, и соцсети могут помочь работодателю получить представление об интересах человека,— замечает директор департамента маркетинга "Медицина АльфаСтрахование" Алиса Безлюдова.— В перспективе общность увлечений становится скрепляющим фактором для коллег». Тем не менее, уверена госпожа Безлюдова, при приеме на работу «оценка на основании онлайн-портрета хоть и является первичной, но не должна становиться определяющей».

13% участников исследования рассказали, что создавали в соцсетях аккаунты специально для того, чтобы произвести впечатление на коллег или работодателей. 24% из таких пользователей делали специальные подборки личных фотографий, 32% зачищали посты и репосты, а также ленту публичных подписок, а 18%, наоборот, набирали подписки на тематические аккаунты, чтобы сформировать правильное впечатление о погруженности в рабочие вопросы. Скрыли свои соцсети от просмотров полностью только 2% участников опроса.

CEO HRFeedBack Анна Филина замечает, что тенденция проверять страницы в соцсетях при приеме новых сотрудников на работу будет только усиливаться.

«Наши профили — рабочие инструменты, которые могут быть мощным средством для поиска работы и карьерного роста,— объясняет эксперт.— При грамотно заполненном профиле на вас могут обратить внимание хедхантеры, даже когда вы не ищете работу, и попытаться переманить в другую компанию, предлагая потенциально интересные вакансии, которых нет в открытом доступе, с зарплатой, как правило, выше рынка». Таким образом, по мнению эксперта, отказ от ведения соцсетей и закрытый профиль может лишить вас лишней возможности получить высокую должность.

Руководитель направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций hh.ru Ксения Степанова подтверждает растущую важность соцсетей при трудоустройстве. По ее данным, лишь в 16% компаний совсем нет практики проверки профилей кандидатов. Причем особенное внимание уделяют персональным страницам соискателей на руководящие должности. «Важно помнить, что слишком частая активность в социальных сетях тоже может отпугнуть работодателя, поскольку у него могут возникнуть сомнения в том, что у вас остается время на выполнение задач,— рассказывает эксперт.— Не всем стоит создавать "личный бренд" в медиа — части профессий публичность может только навредить, а закрытость как стиль коммуникации может дать больше информации о вас, чем множество комментариев и фотографий».

Госпожа Степанова также напомнила, что «при поиске работы не только работодатель выбирает вас, но и вы выбираете работодателя», поэтому соискателям также будет полезно изучить, «как компания позиционирует себя в соцсетях, как о ней отзываются потенциальные коллеги».

Исследователи в ходе опроса выяснили, что с началом работы в новом коллективе 47% сотрудников завели себе аккаунты для личного пользования, которые доступны только родственникам и друзьям. 21% опрошенных сделали это после того, как их личную жизнь или увлечения стали обсуждать коллеги. 62% опрошенных признались, что и сами обсуждали информацию о коллеге из его профиля.

«Социальные сети можно смело назвать частью личного пространства человека,— замечает доцент базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Захарова.— Поэтому добавляться в друзья и пытаться посмотреть закрытую информацию сопоставимо с тем, чтобы напрашиваться к коллегам в гости». Госпожа Захарова полагает, что к любой информации, размещаемой в соцсетях, нужно подходить осознанно, потому что «все, что находится в сети, может в любой момент стать доступным в том числе и тем, с кем бы вы не хотели этим делиться».

Перед началом поиска работы, по мнению эксперта, следует оценить свой профиль и понять, «из чего вы выросли», чтобы информация о ваших прошлых увлечениях не смутила работодателя.

Профессор корпоративного университета «Газпромтранс» Андрей Ващенко отмечает, что соцсети могут даже послужить причиной конфликта на работе, но не из-за обсуждения личной жизни сотрудников. «Сейчас работодатели, особенно в компаниях, где время сотрудника очень дорого, мониторят, на какие сайты заходят подчиненные в рабочее время,— объясняет эксперт.— И если вместо выполнения профессиональных обязанностей человек сидит в соцсетях, это вызывает вопросы и недовольство». Господин Ващенко замечает, что такая практика не носит массового характера, но пожаловаться руководству на бесцельное сидение сотрудника в соцсетях могут и коллеги. «Тем не менее персональные странички сотрудников в интернете, заполняемые ими не в рабочее время, очень редко могут привести к проблемам на работе, и начальников это интересует слабо»,— подытожил он.

Полина Ячменникова