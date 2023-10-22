«Зенит» обыграл «Крылья Советов» и поднялся на вторую строчку в таблице

В матче 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги петербургский «Зенит» встречался с самарскими «Крыльями Советов», опережавшими его в турнирной таблице. Матч прошел на «Газпром Арене» и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Следующая фотография 1 / 14 Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Два мяча записал на свой счет бразильский полузащитник Вендел, отличившийся на 53-й и 80-й минутах игры, еще один гол забил Андрей Мостовой (90+5). У гостей мяч престижа на счету Романа Ежова (90+7 минута).

После этой победы «Зенит» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, сместив оттуда как раз «Крылья Советов».

Следующую встречу в рамках чемпионата России петербургская команда проведет в следующую субботу, 28 октября, дома против грозненского «Ахмата».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте