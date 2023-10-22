Три смертельных ДТП за сутки произошли в Петербурге и Ленобласти

Полиция проводит проверку после сразу трех смертельных ДТП, которые за сутки случились в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Первая авария с летальным исходом, как сообщили в региональном ГУ МВД, произошла в 02:55 22 октября на 109 км автодороги Р-221 «Псков». 23-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Scania, двигаясь в сторону города Псков допустил столкновение с двигавшейся в попутном направлении Mazda под управлением 36-летнего водителя. После этого легковое авто врезалось на стоявший впереди на светофоре грузовик «МАЗ», за рулем которого находился 46-летний житель Псковской области. Последний, в свою очередь, совершил наезд на стоящий впереди Volvo FM-Truck под управлением 43-летнего жителя Воронежской области.

В результате ДТП водитель автомобиля Mazda скончался на месте происшествия.

Вторая смертельная авария произошла в Пушкинском районе Петербурга. В 13:40 около дома 181 корпус 4 по Московскому шоссе 24-летний водитель грузового автомобиля Iveco с полуприцепом, двигаясь задним ходом, совершил наезд на неустановленного пешехода. Последний погиб на месте.

Еще одно ДТП с печальным концом случилось на 5-м километре автодороги «Волхов — Кисельня — Черноушево». 35-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Camry по неустановленной причине не справился с управлением и съехал в кювет. В результате один 24-летний пассажир в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован, а второй — также 24 лет — попал в больницу в тяжелом состоянии и впоследствии скончался.

При этом допустивший ДТП водитель скрылся с места аварии пешком.

По всем перечисленным фактам проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедших аварий.

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