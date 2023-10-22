«Парма» дома обыграла БК «Минск»

Баскетболисты «Пармы» на «родном» паркете одержали победу в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ над «Минском». Встреча завершилась со счетом 78:73 в пользу хозяев площадки. Самым результативным игроком поединка стал форвард пермской команды Би Джей Джонсон, набравший 20 очков.

Подопечные Евгения Пашутина выиграли второй матч в сезоне и теперь занимают девятую строчку турнирной таблицы. Следующий поединок для «Пармы» пройдет так же в Перми. 25 октября состоится встреча с БК «Уралмаш».