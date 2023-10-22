«Металлург» в овертайме уступил «Авангарду»

Встреча «Металлурга» и «Авангарда» в Магнитогорске завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3. Победной шайбой отметился Рид Буше. Также голами в составе Омичей отличились Игорь Мартынов, Сергей Бойков И Валентин Пьянов. У «Магнитки» авторами заброшенных шайб стали Валерий Орехов (дубль) и Егор Яковлев.

В таблице Восточной конференции «Металлург» занимает первое место с 32 очками. Следующая игра у магнитогорской команды 25 октября: магнитогорцы встретятся на домашней арене с челябинским «Трактором».