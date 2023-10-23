Перестрелка в «Москва-Сити» закончилась в Верховном суде

Верховный суд (ВС) РФ не стал рассматривать жалобу осужденного по делу о произошедшей шесть лет назад перестрелке в «Москва-Сити», в результате которой один человек погиб, еще пятеро были ранены. Судья ВС не нашла основания для проведения слушаний, поскольку не обнаружила в материалах, представленных адвокатами получившего длительный срок организатора стрельбы Магомеда Исмаилова, подтверждений того, что в ходе процесса, вынесения вердикта и приговора, а также рассмотрения апелляционных жалоб были допущены какие-либо нарушения процессуальных норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кассационную жалобу защиты Магомеда Исмаилова в Верховном суде решили не рассматривать

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Кассационную жалобу защиты Магомеда Исмаилова в Верховном суде решили не рассматривать

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

С жалобой в Верховный суд обратилась защита лишь одного из трех осужденных по этому делу — приговоренного к 16 годам колонии строгого режима Магомеда Исмаилова (Мага Кобра). Он возглавлял охрану бизнесмена Гавриила Юшваева и, как установили следствие и суд, был инициатором применения оружия во время конфликта в башке ОКО в «Москва-Сити», произошедшего в ноябре 2017 года. Адвокаты обратились в ВС после вынесения решения 2-м кассационным судом общей юрисдикции, который в марте 2023 года оставил вынесенный Исмаилову приговор без изменений. Суд лишь на два месяца снизил 15-летний срок другому фигуранту дела, Эльдару Хамидову, сняв с него обвинение в приобретении незарегистрированного пистолета, который тот применил во время перестрелки.

Обратившись в ВС, защита Исмаилова, как и прежде, настаивала на отмене приговора Пресненского суда столицы, вынесенного в мае 2021 года. В своей жалобе адвокаты утверждали, что во время рассмотрения дела, вынесения вердикта присяжными, а затем и приговора были допущены грубые процессуальные нарушения. В частности, защита утверждала, что во время процесса представители обвинения оказывали давление на присяжных, представляли недопустимые доказательства, а председательствующий не пресекал подобные действия, чем проявлял свою предвзятость. При этом сами присяжные, следует из жалобы, обсуждали ход судебного разбирательства вне совещательной комнаты, пользовались мобильными телефонами во время слушаний, что, по мнению адвокатов, ставит под сомнение объективность вынесенного ими вердикта.

Жалоба поступила судье ВС Светлане Шмотиковой, которая в течение месяца детально изучала дело, запросив его материалы, а также решения апелляционного и кассационного судов. В результате госпожа Шмотикова приняла не так часто встречающееся в судебной практике решение — не передавать жалобу в кассационную инстанцию ВС для рассмотрения. Как следует из постановления судьи ВС, госпожа Шмотикова не нашла в изученных ею материалах «нарушений уголовно-процессуального законодательства» ни на одной стадии процесса. Так, в присутствии коллегии присяжных, отмечается в постановлении, исследовались «только такие фактические обстоятельства дела», которые относятся к компетенции данной формы судебного разбирательства. Также судья не обнаружила подтверждений представления обвинением недопустимых доказательств. При этом в постановлении подчеркивается, что как материалами дела, так и «содержанием протокола судебных заседаний» опровергаются «доводы кассационной жалобы» о наличии «предвзятости, необъективности или заинтересованности в исходе дела» председательствующего судьи. Наоборот, в случае «допущения сторонами высказываний», которые могли вызвать у присяжных «предубеждения по отношению к подсудимым», отмечает госпожа Шмотикова, судья «своевременно реагировал» на них и просил заседателей не учитывать услышанные ими сведения при вынесении вердикта. При этом адвокатские доводы о якобы использовании присяжными телефонов, обсуждении ими вне совещательной комнаты хода процесса и т. п., по мнению судьи Шмотиковой, «являются предположением». Отметив единодушное решение коллегии присяжных, что господин Исмаилов не заслуживает снисхождения, Светлана Шмотикова пришла к выводу, что и с доводами адвокатской жалобы о неоправданной суровости назначенного наказания «нельзя согласиться».

Адвокат Антон Гостев, представляющий интересы одного из потерпевших по делу, сказал “Ъ”, что решением судьи ВС доволен и считает его законным и обоснованным.

Напомним, что перестрелка состоялась вечером 17 ноября 2017 года, когда в ресторане, расположенном в башне ОКО, праздновал свой 50-летний юбилей авторитетный бизнесмен Дмитрий Павлов. Спустя примерно час после начала торжества у входа в башню завязалась потасовка. Два сотрудника ЧОПа, охранявшего праздничное мероприятие, попросили водителя Maybach Гавриила Юшваева (бизнесмен также был среди гостей) отогнать машину на стоянку, чтобы не мешать приезду других приглашенных. Это предложение вызвало агрессивную реакцию со стороны охранников владельца автомобиля — спортсменов из бойцовского клуба «Скорпион», которыми руководил Магомед Исмаилов. Конфликт попытались погасить дежурившие неподалеку и подошедшие к месту событий сотрудники Росгвардии Дмитрий Якобсон и Дмитрий Иванчев. Однако, как говорится в материалах дела, подчиненные Исмаилова достали по его команде оружие и открыли огонь. Перестрелка переместилась в сам ресторан, где охранники бизнесмена попытались добить одного из раненых чоповцев. Увидев вооруженных людей и услышав стрельбу, гости и приглашенные артисты разбежались.

В результате ЧП чоповец Платон Койда погиб, еще пять человек, включая обоих росгвардейцев, были тяжело ранены. Действия Исмаилова и его подчиненного Эльдара Хамидова были квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 105 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ). Еще один охранник, Саид Асадулаев, был приговорен к четырем годам колонии за хулиганство с применением оружия (ст. 213 УК РФ). Гособвинителем при рассмотрении этого дела выступала прокурор Мария Семененко, которая до этого поддерживала обвинение на многих громких процессах с участием присяжных.

Напомним, что с делом о перестрелке связано и другое расследование — в отношении бывшего следователя московского ГСУ СКР Левона Агаджаняна. Именно ему было поручено разобраться с обстоятельствами ЧП в «Москва-Сити», однако господин Агаджанян, по версии его бывших коллег из СКР, сфальсифицировал материалы расследования, с тем чтобы вывести из-под уголовной ответственности Исмаилова и Хамидова и представить инициаторами перестрелки их оппонентов. Дело в отношении экс-следователя сейчас слушается в суде.

Владислав Трифонов