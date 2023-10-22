«Сибирь» и «Авангард» одержали гостевые победы

Хоккеисты новосибирской «Сибири» и омского «Авангарда» взяли верх в гостевых поединках. «Сибирь» одержала волевую победу в Екатеринбурге над местным «Автомобилистом». На шайбу Степана Хрипунова (6 мин.) клуб из Новосибирска ответил тремя голами. Отличились Георгий Белоусов (29 мин.), Иван Климович (33 мин.) и Николай Прохоркин (47 мин.). Эта третья победа «Сибири» подряд.

Омский «Авангард» оказался сильнее «Металлурга» из Магнитогорска. Основное время матча закончилось вничью — 3:3. Победителя выявил овертайм: решающий гол в ворота «Магнитки» провел американский форвард «Авангарда» Рид Буше.

Илья Николаев