Пермский фармацевт хочет стать банкротом

Пермский предприниматель Андрей Годовалов намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным в связи с наличием у него признаков банкротства. Соответствующее сообщение предприниматель опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 20 октября. Среди кредиторов господина Годовалова указаны Сбербанк, ВТБ и АО «СМП Банк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Андрей Годовалов зарегистрировался в качестве ИП в 1998 году. Как индивидуальный предприниматель, специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Помимо этого, господин Годовалов напополам с пермским бизнесменом Николаем Шавриным владеет зарегистрированным в Москве ООО «Годовалов», которое занимается фармацевтической логистикой, и сетью аптек «Аптека от склада».

Ранее под угрозой банкротства оказалось ООО «Годовалов». Признания общества несостоятельным добиваются в суде смоленский производитель укупорочных средств «Еврокэп», Сбербанк и компания «Фитосила-Биос» из Московской области. Размер их требований не указан, первое заседание по делу назначено на 2 ноября. Кроме того, АО «Центр внедрения “Протек”» подал иск о взыскании с компании 1,2 млрд руб., он будет рассмотрен 4 декабря.

Сеть «Аптека от склада» в прошлом году начала постепенно сворачиваться. Сначала появилась информация о ликвидации аптек сети в Тюмени. В сентябре стало известно, что в Пермском крае число ее точек тоже может сократиться. Сейчас в 2ГИС указано, что 14 из 72 «Аптек от склада» в Перми «временно не работают». По информации на сайте самой сети, в городе функционируют лишь шесть ее филиалов.