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Коммерсантъ FM
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Сиэтл стал лидером США по числу технически продвинутого персонала

Сиэтл и его городская агломерация располагают наибольшей долей продвинутых технических работников по сравнению с городами с аналогичным количеством IT-специалистов. К такому выводу пришла аналитическая компания Burning Glass Institute, сообщает The Wall Street Journal.

Аналитики проанализировали данные о рабочей силе как в признанных, так и формирующихся технологических центрах США. В итоге регионы были ранжированы по доле тех технологических сотрудников, которые обладают передовыми навыками в своих сферах деятельности. К этой группе передовых навыков относятся навыки, связанные с облачными и бессерверными вычислениями, машинным обучением и архитектурой искусственного интеллекта, а также операциями в области кибербезопасности. Такие работники традиционно являются самыми востребованными на рынке и самыми высокооплачиваемыми.

В итоге рейтинг возглавил Сиэтл, где расположены штаб-квартиры Amazon и Microsoft. На втором и третьем местах оказались два представителя Калифорнии — городские агломерации Сан-Хосе и Сан-Франциско. Нью-Йорк занял седьмое место, а Лос-Анджелес — восьмое. В самом низу рейтинга оказались Тампа (Флорида), Хьюстон (Техас) и Сакраменто (Калифорния), которые заняли 25-е, 26-е и 27-е места рейтинга соответственно.

Кирилл Сарханянц

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