Фигуристка из Удмуртии может стать послом Игр БРИКС в Казани

Уроженке Удмуртии — олимпийской чемпионке Алине Загитовой сделают предложение стать послом Игр БРИКС. Об этом информирует пресс-служба мэрии столицы Татарстана, ссылаясь на сообщение министра спорта республики Владимира Леонова во время форума «Россия – спортивная держава».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Соревнования более чем в 25 видах спорта пройдут в Казани с 12 по 23 июня в 2024 году. К участию в турнире пригласят спортсменов из 70 государств.