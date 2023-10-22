Совладельцы пермского ТРК спорят из-за 3 млн рублей

ООО «Деловой центр “Колизей”», управляющее ТРК «Колизей Синема», в судебном порядке взыскивает с владельца кинотеатра в торговом центре ООО «Кинодом» 3,04 млн руб. Как указано в картотеке Арбитражного суда Пермского края, исковое заявление от ООО «Деловой центр “Колизей”» поступило 18 октября, но пока не принято к производству. В компании «Кинодом» пояснили, что судебные требования ДЦ «Колизей» связаны с объемом эксплуатационных платежей за помещения в «Колизее Синема».

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Согласно сервису Kartoteka.ru, ООО «ДЦ “Колизей”» зарегистрировано в 2014 году, офис компании находится в ТРК «Колизей Атриум». Общество, учрежденное ГК «РИАЛ» депутата краевого заксобрания Юрия Борисовца, управляет нежилой недвижимостью.

ООО «Кинодом» является компанией, близкой к бывшему депутату заксобрания Прикамья Александру Флегинскому. Единственный учредитель организации – Татьяна Флегинская. «Кинодому» принадлежат помещения кинотеатра «Синема Парк», ранее работавшего в «Колизее Синема».

Напомним, шесть лет назад федеральный оператор «Синема Парк» поглотил кинопрокатную компанию господина Флегинского Veri Velly, а кинозалы арендовал. В начале этого года «Синема Парк» закрыл в Перми два своих кинотеатра в ТРК «Колизей Синема» и «Кристалле» («Кристалл» купили краевые власти). Сейчас помещения кинозалов в «Колизее Синема» пустуют.