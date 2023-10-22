Цены на проживание в отелях на горнолыжных курортах Сочи выросли на 20-30%

Средняя стоимость проживания в отелях на горнолыжных курортах Сочи в предстоящий зимний сезон выросла на 25% относительно прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на исследования сервисов «МТС Travel» и Ostrovok.ru.

Как следует из данных «МТС Travel», средний чек за ночь в сочинских отелях на курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» составил порядка 13 тыс. руб. (+26% к прошлому году). Согласно информации Ostrovok.ru, рост цен на проживание в отелях Сочи оказался еще более высоким. Так, в «Красной Поляне» средняя стоимость ночи в гостинице в случае бронирования на зимний сезон 2024 года выросла на 32%. При этом провести новогоднюю ночь в Сочи будет дешевле на 6% к прошлому году — 12,2 тыс. руб.

Сильнее, чем стоимость ночи в Сочи, за год подорожало только проживание в отелях «Большого Вудъявра» в Мурманской области — на 27%, до 7,3 тыс. рублей за ночь.

Александр Кислов