Против водителя Тюльпановых возбуждено уголовное дело после дорожного конфликта

Водитель вдовы бывшего председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга и сенатора Вадима Тюльпанова стал фигурантом уголовного дела после дорожного конфликта на Крестовском острове. Об этом со ссылкой на правоохранителей 22 октября сообщает «Фонтанка».

По данным издания, мужчине вменяют ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). При этом арестовывать его не стали. Дело расследует полиция Петроградского района Петербурга.

Дорожный инцидент произошел 20 октября на перекрестке Константиновского проспекта и Рюхиной улицы на Крестовском острове. Водитель Тюльпановых двигался по своей полосе в тот момент, когда 55-летня женщина на автомобиле Honda стала объезжать небольшую пробку по встречке. Когда машины оказались друг напротив друга, мужчина вышел из салона и после словесного конфликта несколько раз проткнул колесо чужого авто ножом, а также ударил рукой в стекло. В салоне Honda помимо женщины-водителя в этот момент находилась ее девятилетняя дочь.

Пострадавших в деле нет. Про фигуранта известно, что десять лет назад его приговаривали к исправительным работам как неплательщика алиментов, а еще раньше его судили за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Мужчина заявил, что работал водителем Тюльпановых еще при жизни сенатора. Сейчас автомобиль зарегистрирован на вдову господина Тюльпанова — Наталью. Он также отметил, что никого из родственников депутата в машине в тот момент не было.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте