СКР возбудил дело после избиения подростками сверстников в Химках

ГСУ СКР по Московской области возбудило уголовное дело в отношении двух 14-летних учеников школы в Химках по ч. 2. ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). По данным следствия, подростки «беспричинно» избили сверстника на территории школы.

Из пресс-релиза СКР следует, что 11 сентября подозреваемые избили подростка, «причинив ему телесные повреждения в области головы и туловища». Как отмечает следствие, фигуранты дела причастны и к другим случаям избиения подростков.

Уголовное дело возбуждено также в отношении администрации школы по статье о халатности должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ). СКР устанавливает ответственных за «системный характер происшествий с участием учеников».

По данным Mash, речь идет об учениках школы №29. 18 октября двоих учеников этой же школы задержали за избиение сверстников в московском ТЦ «Авиапарк». Как сообщил телеканал РЕН ТВ, подростки выкладывали кадры избиения в Telegram-канал.

Лусине Баласян