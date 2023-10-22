Имущественный комплекс «Пихтовского» подорожал на 14 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Пихтовское» (входит в агрохолдинг «Ашатли») Дмитрий Салуквадзе в пятый раз объявил аукцион по продаже имущественного комплекса предприятия. По информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, все имущество снова продается единым лотом, в который входят два коровника и прочие сельхозпостройки, а также земельные участки, техника, КРС и лошади. Начальная цена лота составляет 144,7 млн руб. Торги назначены на 30 ноября.

Напомним, первые торги по продаже имущественного комплекса «Пихтовского» были объявлены в январе этого года. Этот аукцион и последующие три были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. На первых торгах начальная цена актива была определена в 152 млн руб., на четвертом аукционе она снижалась до 130,2 млн руб.

Предприятие «Пихтовское» расположено в Частинском районе Пермского края. Ранее его стадо насчитывало более 3,4 тыс. голов крупного рогатого скота, компания являлась самой крупной фермой «Ашатли» и одним из крупнейших хозяйств Пермского края. В 2022 году «Пихтовское» и еще девять входящих в холдинг компаний вошли в процедуру банкротства из-за долгов «Ашатли» перед Сбербанком в размере 273,4 млн руб. С 1 марта имущество «Пихтовского» находится на ответственном хранении у компании «Антар» пермского предпринимателя Александра Кириленко. Источники «Ъ-Прикамье» сообщали, что господин Кириленко в дальнейшем намерен выкупить актив.