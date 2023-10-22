Глава СК заинтересовался ситуацией с удерживавшим пассажирку маршрутки мигрантом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского регионального управления Петру Решетникову представить доклад по проверке инцидента в Магнитогорске, когда водитель маршрутки отказывался выпускать девушку из автомобиля и приставал к ней. Об этом написали в региональных СМИ и социальных сетях.

«В соцмедиа сообщается о противоправных действиях мигранта-водителя маршрутного такси в отношении пассажирки, которой удалось убежать. По данному факту в СК России по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки»,— говорится в сообщении центрального аппарата СК.

По данным СМИ, когда другие пассажиры вышли из маршрутки, и девушка осталась в салоне одна, водитель, по ее словам, начал ей «задавать лишние вопросы», звал пить пиво. Он выключил в салоне свет, а потом съехал с маршрута. Пассажирка сделала вид, что согласилась на его просьбу пересесть вперед, и воспользовалась этим моментом, чтобы убежать.