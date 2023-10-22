Самолет авиакомпании «Икар» не смог вылететь из Сочи в Пермь из-за технической проблемы

Вчера самолет авиакомпании «Икар», следовавший по маршруту Сочи – Пермь, не смог вылететь в аэропорт назначения с первого раза. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, на предварительном старте командир воздушного суда доложил о технической проблеме и запросил возврат на стоянку.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», 15 октября самолет авиакомпании «Победа», выполнявший полет по маршруту Пермь – Сочи, совершил внеплановую посадку в Уфе. По данным канала Aviaincident, командир «Боинга» уже в воздухе обнаружил неработающий автопилот и принял решение посадить борт в Уфе.