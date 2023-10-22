Мобильным приложением «Госуслуги.Дом» пользуются более 30 тысяч кубанцев
Новое мобильное приложение «Госуслуги.Дом» доступно для жителей Краснодарского края. По всей России им пользуются уже 500 тыс. человек, включая 30 тыс. кубанцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Фото: администрация Краснодарского края
Платформа создана на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ») для решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Например, через «Госуслуги.Дом» можно подавать показания счетчиков и проводить коммунальные платежи. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Авторизация проходит через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.
Информация о недвижимости должна появиться автоматически. Если этого не происходит, то нужно самостоятельно ввести сведения и отправить через приложение заявку. После рассмотрения данные отобразятся в личном кабинете пользователя.
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