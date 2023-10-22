СКА в гостях проиграл нижнекамскому «Нефтехимику»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА в гостях встречался с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев льда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК СКА Фото: ХК СКА

Двумя заброшенными шайбами у «Нефтехимика» отметился Дмитрий Жукенов (30-я и 54-я минуты).

После этой встречи ХК СКА с 20 набранными очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ армейцы Петербурга также проведут в гостях — 23 октября против ярославского «Локомотива».

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