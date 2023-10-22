В одном из районов Курганской области за сутки в ДТП погибло три человека

За субботу в Щучанском районе в дорожно-транспортных происшествиях погибло три человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по Курганской области. Оба ДТП произошли из-за того, что водители не справились с управлением из-за погодных условий.

Одна из аварий произошла в половине шестого после обеда на 80-м километре автодороги Иртыш. 32-летняя женщина на Mitsubishi Outlander ехала из Кургана в сторону Челябинска. Она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз Mercedes. Сама водительница скончалась на месте, ее пассажиров – мужчину и семилетнего ребенка – госпитализировали.

Другое ДТП произошло поздно вечером на пятом километре автодороги Иртыш – Чумляк – Утичье – Прошкино. 23-летняя девушка ехала на автомобиле ВАЗ-2112 из Щучьего в сторону села Чумляк. Она также не смогла справиться с управлением на мокрой дороге и врезалась в автобусную остановку. От травм она скончалась на месте, ехавший с ней в машине молодой человек умер позже в больнице.

В эти выходные в Курганской и соседней Челябинской областях выпал мокрый снег, на дорогах образовался гололед. МЧС и ГИБДД рекомендовали водителям отказаться от поездок на автомобилях, особенно с детьми, и сменить шины на зимние.