Садоводу затянуло ногу в мотокультиватор в Нижнем Тагиле

В саду мужчина обрабатывал землю мотоблоком, зубья зацепила штанину и затащили ногу в мотокультиватор, сообщил в пресс-службе Центра защиты населения Нижнего Тагила. Спасатели разобрали механизм и извлекли ногу пострадавшего.

«Не используйте культиватор, если устали, находитесь под влиянием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных средств», — напомнили в центре. Спасатели посоветовали при работе с машиной надевать крепкую не скользящую обувь, брюки из прочной ткани, рабочие рукавицы и защитные очки. В центре предупредили, что следует держать руки, края одежды и ноги на безопасном расстоянии от вращающихся частей культиватора.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте